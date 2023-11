Voucher turismo 2023: 250mila euro dalla Camera di Commercio di Bari

La Camera di Commercio di Bari stanzia 250mila euro per supportare le imprese della filiera del turismo. «Il turismo è settore strategico per lo sviluppo economico del nostro territorio, anche in chiave occupazionale», afferma Luciana Di Bisceglie, presidente dell’ente camerale barese.

«Il bando Turismo – continua – contribuisce alla qualificazione e al rilancio dal lato dell’offerta, informando, supportando ed accompagnando le imprese sui temi e nelle progettualità definite come prioritarie dal PNRR: sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, accessibilità che per il turismo va declinata nella creazione di quelle condizioni che favoriscano la fruizione turistica per tutti e che rendano possibile ai visitatori di comprendere la varietà del nostro patrimonio non solo naturalistico ma anche storico e culturale».

Il Bando prevede contributi a fondo perduto per le MPMI del settore turistico, nonché quelle del comparto della gestione dei beni e dei servizi culturali, per:

Sostenere le imprese del settore turismo nella realizzazione di azioni innovative per rafforzarne la capacità operativa e promuoverne la competitività;

Supportare le imprese per l’acquisizione di certificazioni funzionali a percorsi di sviluppo aziendali che innalzino gli standard qualitativi dei servizi offerti e rafforzino le filiere turistiche;

Incentivare il turismo sostenibile rispettoso dell’ambiente naturale, accessibile e di qualità.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa sostenuta, purché ammissibile, con un massimale di € 7.000,00. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità a seconda del numero di stelle attribuite dall’AGCM.

È previsto un importo minimo di investimento pari ad € 2.000,00, al netto di Iva.

Per poterne beneficiare le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari, risultare attive e in regola con il pagamento del diritto annuale e svolgere l’attività primaria o prevalente – risultante da visura camerale – rientrante in uno dei codici indicati all’art. 4 del Bando.

Le domande di contributo possono essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 16/11/2023 e fino alle ore 12:00 del 20/12/2023 esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato.

Per ulteriori informazioni:

https://www.ba.camcom.it/info/bando-voucher-turismo-anno-2023