Bari, Diritto sportivo: all’Università un nuovo master

Lunedì 27 novembre alle 15 nell’Aula Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si terrà la presentazione del Master in “Diritto Sportivo e Management dello Sport”, coordinato dal prof. Domenico Costantino. Questa nuova proposta formativa universitaria, pensata per coloro che desiderano sviluppare una carriera di successo nel settore sportivo, combinando una solida comprensione delle questioni legali con competenze strategiche di gestione, ha l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati e preparati ad affrontare le sfide uniche presenti nel mondo dello sport, Il piano di studi è progettato per fornire conoscenze avanzate nel mondo giuridico e gestionale dello sport. Il corso è strutturato per garantire un equilibrio tra teoria e pratica, con corsi che coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui: Fondamenti del Diritto Sportivo, Contrattualistica e Negoziazione nello Sport, Governance e Etica nello Sport, Gestione delle Organizzazioni Sportive, Marketing e Comunicazione nel Settore Sportivo, Pianificazione e Organizzazione di Eventi Sportivi, Sport e Finanza, Giustizia Sportiva, Tutela dei Minori, Management. Il Master, della durata complessiva di 12 mesi, si articola in 3Moduli per un totale di 1.500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi (CFU).

I diplomati del Master in “Diritto Sportivo e Management dello Sport” saranno pronti a intraprendere una varietà di ruoli, tra cui avvocati specializzati in diritto sportivo, dirigenti di club sportivi, manager di eventi sportivi, consulenti di marketing sportivo e altro ancora. Queste e ulteriori aspetti saranno presentati, lunedì 27, all’interno di un evento, organizzato dall’agenzia Promostudio 360 di Bari di Luca Rutigliano, al quale presenzieranno il Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, il Presidente della Commissione Tutela Minori FIGC e Coordinatore del Master, prof. Domenico Costantino, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Andrea Lovato, il Presidente scuola di medicina, prof. Alessandro dell’erba, il presidente ordine avvocati di Bari, Salvatore D’Aluiso, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza e Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Master, prof. Roberto Voza, il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, avv. Salvatore Civale, in collegamento da remoto, il direttore legale della Qatar Football Association e Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Master, avv. Ettore Mazzilli, il dott. Gianfilippo Valentini, Social Football Summit – Goproject ed il dott. Vito Di Gioia, Segretario nazionale SGS – FIGC.

Il nuovo corso dell’Università barese, supportato dai patrocini da importanti organizzazioni tra le quali Coni, Figc, Aic, Ics, Rex Sport Academy, Coa Bari, Aias, Aiga, Social Football Summit- Goproject, sarà inoltre presentato anche a Roma, il 22 novembre, durante il Social Football Summit negli spogliatoi dello stadio Olimpico. A questo appuntamento saranno presenti la Vicepresidente vicario del C.O.N.I., dott.ssa Silvia Salis, il Presidente della Commissione Tutela Minori FIGC e Coordinatore del Master, prof. Domenico Costantino, il Presidente Onorario AIAS e membro della FIFA Dispute Resolution Chamber, prof. Michele Colucci, il Responsabile globale dello sviluppo sostenibilità, partnership e relazioni aziendali esterne – Rothschild Dinasty, dott. Francesco Pastorella e il prof. Vincenzo Chionna. L’evento sarà moderato da Eva Gini.