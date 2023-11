Bari, era caduto con la sua moto: addio a Matteo

Il 17enne che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale non ce l’ha fatta. E’ morto Matteo Capelluti, giovane promessa del calcio pugliese, portiere della juniores della Virtus Mola. Nella giornata di ieri, 16 novembre, è caduto dalla sua moto su corso Alcide de Gasperi, direzione Carbonara ed è finito contro un palo. Il casco si è rotto al momento dell’urto che è stato molto violento. Il giovane è stato subito ricoverato in rianimazione e questo pomeriggio non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di diverse società di calcio pugliesi. Come la Us Bitonto: “Non ci sono parole per tragedie come queste. Piangiamo la scomparsa del giovane Matteo, portiere 17enne della Virtus Mola. Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla società”.

Per la scomparsa del giovane Matteo sono state interrotte anche le prossime partite. “La società della Virtus Mola, vuole ringraziare le società sportive che hanno manifestato piena solidarietà e vicinanza per questo momento delicato, accettando di rimandare così le gare che si sarebbero dovute disputare nelle giornate di sabato e domenica. Un sentito ringraziamento dal patron Mino Zapparelli alle rispettive società: Spinazzola, Bitritto, Polimia, Accademia Monopoli e Real Putignano”.