Bari, Venerus al Demodè Club con il suo ’18-’23 club tour

Sabato 18 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà il cantautore e polistrumentista Venerus con una tappa del tour, con il quale si sta incontrando il suo pubblico, per la prima volta, nei più importanti club italiani. Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si è trasferito a Londra dove per 5 anni ha approfondito le sue conoscenze musicali e ha cominciato a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Terminato il periodo in terra inglese l’artista ha registrato un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si è trasferito.

Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, l’EP “A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. Quest'ultimo ha sancito l'esordio di fuoco dell’artista regalandogli diversi sold out nel primo tour di date. A questo lavoro sono seguiti altri, tutte con positivi risconti. Con il “‘18-’23 Club Tour”, il suo tour invernale, prodotto da Palace Agenzia, che lo vedrà esibirsi per la prima volta nei principali club italiani nei mesi di novembre e dicembre 2023, Venerus ripercorrerà in musica le tappe del suo già ricco percorso musicale: dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico come “A che punto è la notte” (2018) e “Love Anthem” (2019, contenente l’ormai iconico “Love Anthem, No.1”, (brano certificato disco d’oro), fino all’atteso album di debutto “Magica Musica” (2021, disco d’oro), apprezzato da fan e critica e “Il Segreto”, uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music, con cui ancora una volta svela all’ascoltatore le sue mille sfaccettature, sonorità e sperimentazioni continue.

“Questo tour è un momento di raccoglimento – ha affermato Venerus – per guardarsi negli occhi e ripercorrere tutto quello che è successo dall’inizio fino ad ora e magari sbirciare verso il prossimo futuro”. Durante l’esibizione l’artista sarà sul palco in compagnia della sua fidata band, composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere. Al termine dell’esibizione al Demodè Club la musica continuerà con il party “Gimme House” durante il quale si esibirà in consolle la dj e producer britannica Syreeta, resident dei le feste targate “He.She.They”, proposte la scorsa estate a Ibiza.