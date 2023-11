Perturbazioni atlantica al Sud, poi arriva il maestrale

Tempo instabile nelle prossime ore caratterizzato da brevi piogge, concentrate soprattutto al Sud, e tanto vento di maestrale. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, annuncia l’arrivo di una modesta e rapida perturbazione atlantica che investirà le regioni meridionali. Se al Nord il bel tempo sarà prevalente, al Centro-Sud le nubi saranno diffuse, soprattutto sugli Appennini. Verso sera delle piogge andranno a bagnare Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e più localmente la Campania. La perturbazione verrà spazzata via dai venti di maestrale che scorreranno lungo i bordi dell’alta pressione in arrivo. Il freddo vento da Nordovest sferzerà le coste tirreniche e il medio e basso Adriatico (soprattutto in Puglia) con raffiche fino a 60-70 km/h e conseguenti mareggiate. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati. Anche le temperature subiranno una sensibile diminuzione, tornando nelle medie stagionali. Al Settentrione, invece, il vento da nord, sbattendo contro le Alpi, scenderà sulle vallate riscaldandosi e così sarà il foehn a soffiare su questi settori, rendendo il clima piuttosto mite.

Diverso lo scenario del weekend: sia sabato che domenica il sole splenderà su tutte le regioni, anche se il vento continuerà a soffiare forte sul basso Adriatico e lo Ionio e le temperature all’alba saranno di poco sopra lo zero su gran parte dello stivale. Nel dettaglio: – Venerdì 17. Al nord: bel tempo, ma neve sui confini alpini, possibile foeh forte sulle Alpi. Al centro: nubi irregolari. Al sud: verso sera peggiora con piogge sparse. – Sabato 18. Al nord: tutto sole, ma freddo al mattino. Al centro: sole prevalente, risveglio freddo. Al sud: venti forti da nord, ma bel tempo prevalente. – Domenica 19. Al nord: soleggiato, ancora freddo al mattino. Al centro: bel tempo dappertutto. Al sud: soleggiato. – Tendenza: da lunedì peggiora gradualmente, poi arriverà un vortice ciclonico