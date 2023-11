Bari, 17enne morto in un incidente: aperta indagine

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto in merito all’incidente in cui ha perso la vita il 17enne Matteo Capelluti, giovane promessa del calcio pugliese, portiere della juniores della Virtus Mola. Tra le ipotesi ci sarebbe quella dell’asfalto dissestato.

Lo scorso 16 novembre il giovane era caduto dalla sua moto mentre era in transito su corso Alcide de Gasperi, in direzione Carbonara. Il giovane, dopo aver perso il controllo del mezzo, era andato a finire contro un palo. L’impatto è stato violento tanto che neanche il casco ha retto, rompendosi nel momento dell’urto. Il giovane è stato immediatamente ricoverato in rianimazione, ma nella giornata di ieri, è venuto a mancare.

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social, ma anche di rabbia nei confronti di una tragedia che, secondo alcuni cittadini “poteva essere evitata”. Al momento, quella della strada dissestata, è un’ipotesi, ma alcune denunce in merito alla condizione delle strade nel Barese era già stata effettuata tempo fa da alcuni cittadini che avevano affidato a Borderline24 le proprie preoccupazioni in merito ai rischi.