Bari, gesto d’amore della famiglia di Matteo: donati gli organi

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le operazioni per il prelievo di organi e tessuti del 17enne, vittima di incidente in moto accaduto il 16 novembre a Bari , deceduto ieri nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Di Venere. I funerali del giovane si terranno lunedì prossimo, alle 15.30, nella Basilica di San Nicola. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendod in queste ore.

“La famiglia del ragazzo – scrivono dal Di Venere ha dato il consenso alla donazione degli organi, pur in un momento di profondo dolore, come atto di generosità e solidarietà, rispettando lo spirito e l’animo del loro congiunto e dando esempio di grande civiltà. La Direzione della ASL Bari ringrazia la famiglia ed è vicina al suo immenso dolore. La Direzione generale ringrazia, a tutti i livelli, gli operatori sanitari dell’Ospedale Di Venere che hanno permesso di portare a termine la procedura di donazione, a partire dall’équipe di Rianimazione e sala operatoria, i medici consulenti, l’equipe dei laboratori e della Radiologia, i medici della Direzione medica, gli operatori dei trasporti e i colleghi instancabili del Centro Regionale Trapianti Puglia. Il dono prima di tutto e lo sforzo congiunto di tante professionalità hanno dato una speranza di vita migliore ai pazienti in lista di attesa per un trapianto” – concludono.

“Il Comitato Regionale piange la prematura scomparsa di Matteo Cappelluti, portiere della Virtus Mola Calcio – scrive sui social LND Puglia – con profonda commozione, il C.R. Puglia LND porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Matteo Cappelluti, portiere della ASD Virtus Mola Calcio, prematuramente scomparso all’età di 17 anni in un tragico incidente stradale mentre si recava a scuola con la sua moto. Matteo giocava nella Juniores regionale del club biancazzurro, ma aveva meritato anche la convocazione di mister Tangorra nella prima squadra impegnata nel girone A del Campionato Regionale di Eccellenza. Il Presidente Vito Tisci, i Componenti del Consiglio Direttivo, Il Coordinatore Federale Regionale del S.G. e S., il Collegio Revisori dei Conti, i Delegati Provinciali e Distrettuali pugliesi, gli Organi della Giustizia Sportiva, gli Impiegati, i Collaboratori e i Dirigenti Federali pugliesi, interpretando anche il pensiero di tutte le Società affiliate al Comitato Regionale, partecipano all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Cappelluti e porgono ad essa le espressioni del più vivo cordoglio e le più sentite condoglianze esprimendo un sentimento di grande affetto e vicinanza. Tutte le gare regionali e provinciali del weekend in cui era impegnata la nostra Virtus Mola Calcio sono state rinviate a data da destinarsi con grande spirito di comprensione da parte delle Società avversarie, che ringraziamo per la collaborazione e la sensibilità dimostrata in questa drammatica situazione” – concludono.

Foto Facebook Lnd Puglia