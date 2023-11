Bari, i privati si fanno avanti per “Illuminare” il Natale

Anche i privati si fanno avanti per “Illuminare il Natale” barese. È quanto previsto da una delibera di giunta che ha recentemente approvato il progetto che permetterà l’installazione di un albero di Natale luminoso in via Sparano. Il progetto è stato presentato da un privato, l’Acmei, che si è impegnata a realizzare un albero a foglie con struttura in alluminio 13.50 mt x 5.50 mt composta da 14 piani più puntale, in via Sparano (fronte chiesa di San Ferdinando). Il valore di mercato del suddetto allestimento è di 25.000,00 euro + Iva esclusa per un totale di 30.500,00 euro, Iva inclusa, come dichiarato dalla società nella proposta di sponsorizzazione, in atti d’ufficio.

In cambio, il Comune di Bari garantirà alla società, tenuto conto dell’entità della sponsorizzazione ed in ogni caso condividendo con la stessa tutto il materiale relativo alla comunicazione, la possibilità di avere un ritorno pubblicitario mediante l’apposizione di targhe o altre forme di pubblicità con le forme e le modalità da concordarsi con l’Amministrazione, secondo quanto stabilito in contratto. Con l’approssimarsi delle festività natalizie l’amministrazione comunale intende, come ormai da tradizione, promuovere iniziative finalizzate all’allestimento della città a tema natalizio, per creare un’atmosfera accogliente e, a tal fine, intende avvalersi anche dell’apporto di privati, attraverso sponsorizzazioni che garantiscano un’alta qualità dei servizi erogati, supporto alla relativa realizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica.

Quest’anno, in particolare, l’attività di collaborazione tra pubblico e privato riveste importanza in considerazione del momento storico di crisi che ha visto succedersi l’emergenza pandemica e quella energetica, con conseguente aumento dei costi e contrazione dei consumi. Proprio in virtù di questo, l’amministrazione comunale vuol farsi promotrice di tutte quelle iniziative che possano favorire la valorizzazione di alcuni luoghi simbolici, ricreando l’atmosfera natalizia in città e rendendola, quindi, particolarmente attrattiva anche a livello turistico, in ottica di destagionalizzazione del turismo e nell’auspicio di sostenere in tal senso anche tutti gli operatori commerciali. Nel contempo, in tale contesto, l’Amministrazione ha bisogno di contenere la spesa pubblica, assicurandosi, ove possibile, risparmi di spesa attraverso forme di collaborazione con privati. Da qui l’idea che ha portato alla realizzazione del progetto che vedrà illuminare la zona della chiesa di San Ferdinando.

Foto repertorio