Mecspe, la Fiera per l’industria manifatturiera a Bari

Dal 23 al 25 novembre 2023 torna a Bari, nella nuova Fiera del Levante, Mecspe – Focus Mediterraneo, la fiera italiana di riferimento per l’industria manifatturiera. 494 aziende presenti, che esporranno le loro innovazioni tecnologiche nei 13 saloni tematici sviluppati sui 20mila metri quadri di superficie espositiva, 105 convegni e workshop e 11 iniziative speciali. Tra le novità di questa edizione, il Cuore Mostra “Transizione Energetica e Sostenibilità nell’industria manifatturiera”, un’area sviluppata in collaborazione con diverse aziende e partner tecnologici, per confrontarsi sulle sfide del futuro e il loro impatto su ambiente, economia e ambito sociale.