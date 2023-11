Perde il controllo della moto, grave uomo a Barletta

Sarebbero gravi le condizioni di un uomo, tra i 40 e i 50 anni, ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Barletta. L’uomo, secondo quanto emerso, viaggiava senza documenti personali ed era in sella alla sua moto quanto, per casa ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

L’uomo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria, è stato sbalzato a 600 metri di distanza dal punto in cui è caduta la moto. Il casco si è rotto per il violento impatto. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso. L’uomo ha riportato diversi traumi alla testa. Sul fatto sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale di Barletta.

Foto repertorio