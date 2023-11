“Tutto all’improvviso” è il nome dell’opera inaugurata oggi nel parco Rossani.

Una scultura dedicata a tutte le vittime del Covid, che l’artista Carlo Nitri ha voluto regalare alla città.

“Un momento importante – ha detto il sindaco Antonio Decaro – in un parco che è il simbolo della rinascita nel cuore della città, che dà luogo chiuso ora è aperto e tutto da vivere, in cui la domenica mattina tante famiglie si riuniscono per giocare e stare insieme”.