Casuario in via di estinzione in mare, il video diventa virale

Da lontano sembrava quasi un’immagine stereotipata del mostro di Loch Ness. Un casuario del sud è stato filmato mentre nuotava verso riva vicino a Cairns nell’oceano nell’estremo nord del Queensland in Australia. Potrebbe essere stato trascinato in acque profonde dopo essere corso in mare per sfuggire a un cane. Sebbene non siano “super veloci”, i grandi uccelli incapaci di volare sono nuotatori competenti, anche se rari. Ma la creatura che Nikita McDowell, proprietaria di Mandubarra, catturò mentre nuotava verso di lei nelle acque tropicali del Mar dei Coralli era in realtà un casuario meridionale in via di estinzione. “Ha semplicemente galleggiato verso la riva finché non ha raggiunto il livello in cui i suoi piedi potevano toccare il suolo”, ha detto la signora McDowell dell’incontro a Bingil Bay, a sud di Cairns. La McDowell ha detto che il casuario si è diretto verso la foresta pluviale, dove “ha rigurgitato molta acqua salata” fino all’arrivo degli operatori sanitari.

Il casuario catturato nel video, della signora McDowell non è stato ferito. La vista insolita di un grande uccello incapace di volare a pochi metri dalla costa ha evidenziato l’importanza di proteggere i casuari dagli attacchi dei cani. “Ne abbiamo uno nel centro di riabilitazione adesso a Mission Beach proprio per questo motivo”, ha detto il dottor Lauridsen. Si ritiene che nel Queensland siano rimasti circa 4.000 casuari, secondo il Dipartimento dell’Ambiente e della Scienza. Il casuario meridionale, in via di estinzione, assomiglia ai suoi antenati preistorici e c’è una spinta nazionale per salvare questo “bellissimo” uccello gigante dalla scomparsa. Il casuario australiano è forse il più grande membro della famiglia Casuariidae, ed è riconosciuto come il secondo uccello più pesante sulla terra, con un peso massimo stimato di 85 kg (187 lb) per un’altezza di 1,90 m (75 in). Ufficialmente classificato come a rischio di estinzione, le maggiori minacce per il casuario meridionale sono la perdita di habitat, il traffico e gli attacchi di cani domestici.