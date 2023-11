Cucina, alleate di cuore e cervello: in tavola le noci

Ricche di omega-3 e alleate di cuore e cervello, oggi in tavola portiamo le noci. Si tratta di un frutto secco ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Sia che lo si gusti crudo, sia che lo si inserisca in pietanze elaborate, le noci sono delle vere e proprie alleate della salute. In primis, le noci, sono ricche di antiossidanti. Tra queste spicca la vitamina E. Gli antiossidanti svolgono un ruolo chiave nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo, aiutando a prevenire malattie croniche. Inoltre, consumare regolarmente le noci contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e migliorare la salute cardiovascolare. Ma non è finita qui, le noci, oltre a ridurre i livelli di colesterolo, sono infatti una delle migliori fonti vegetali di acidi grassi omega-3, sono noti per migliorare la salute del cuore e del cervello. L’inclusione di noci nella dieta può contribuire a mantenere un profilo lipidico sano.

Infine, ma non perché meno importanti, le noci contengono composti antiinfiammatori che possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, svolgendo un ruolo nella prevenzione di malattie infiammatorie e, inoltre, contengono importanti nutrienti come magnesio, fosforo, rame e manganese, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la salute delle ossa, la formazione del collagene e molte altre funzioni vitali. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata croccante alle noci, olive nere e mela verde

In una ciotola grande, unite la lattuga, le fettine di mela, le noci tostate, le olive nere snocciolate e del pecorino sardo tagliato a tocchetti. A parte, in una ciotola più piccola, mescolate insieme l’aceto balsamico, l’olio d’oliva, il sale e il pepe. Versate infine la vinaigrette sull’insalata e mescolate delicatamente per distribuire il condimento uniformemente.

Pasta con Pesto di Noci e Pomodori Secchi

Lasciate cuocere a parte la pasta, preferibilmente degli spaghetti o linguine. Nel frattempo, preparate il pesto di noci aiutandovi con un mixer da cucina. Frullate le noci, il basilico, il Parmigiano-Reggiano, l’aglio, il sale e il pepe fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungete poi olio d’oliva se necessario. Scolate la pasta e mescolate con il pesto di noci. Aggiungete i pomodori secchi tritati e mescolate delicatamente. Se di vostro gradimento potrete aggiungere un cucchiaio di paté di olive nere a testa.