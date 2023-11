Luna di miele dei Baresi? “Si seguono le mode social”

I baresi in viaggio di nozze? Preferiscono l’Oriente e vanno alla ricerca di location “instagrammabili”, ossia famose sui social. E’ il sunto di quello che baresi e pugliesi richiedono alle agenzie di viaggio negli ultimi anni. A raccontarcelo è Rita Natale, proprietaria dell’agenzia Nozomi Travel, e da 23 anni nel settore.

“Negli ultimi anni le coppie vanno alla ricerca più delle mete orientali – spiega Rita – come Singapore, la Thailandia, l’ Indonesia, il Giappone, però deve essere sempre abbinata una località di mare. Quindi per il viaggio di nozze si unisce una parte itinerante e poi una parte di relax”. In calo la tappa degli Stati Uniti, gettonatissima dieci anni fa. “Si è quasi invertita la tendenza – continua ancora Rita Natale – prima si preferivano appunto gli Stati Uniti, solo alcuni pionieri optavano per l’Oriente. Adesso è l’esatto contrario. Per quanto riguarda invece i viaggi in Europa, sono davvero pochi, forse perché ormai le località europee sono raggiungibili anche per pochi giorni. Mentre la tendenza della luna di miele è di scegliere posti lontani per almeno 15 giorni”.

I costi variano, tra gli 8mila e i 15mila euro di media. Ma con tetti anche più alti, ovviamente a seconda delle fasce di reddito. E la Puglia? E’ ricercata dagli stranieri, soprattutto americani. “Molti vengono a sposarsi anche qui – continua l’agente di viaggio – ma comunque per la luna di miele non c’è solo la Puglia, cioè la Puglia è tra le tappe italiane, soprattutto la zona della Valle d’Itria e il Salento. Per Bari ci si ferma solo per poche ore, ma non per una luna di miele”.

Ma quali sono le richieste più particolari delle coppie? “C’è chi ha fatto il viaggio di nozze in Patagonia, o in nazioni come la Namidia o il Botswana. Quello che abbiamo notato è che molti ci richiedono delle località che hanno visto su Instagram, perché vogliono anche loro “instagrammarle”. I social dirigono molto la richiesta e comunque rispetto al passato i viaggi diventano sempre più esperienziali, si ha più cura nella scelta dell’hotel anche in base ai servizi offerti. Le coppie vogliono essere coccolate. Poi una volta in viaggio veniamo contattati per qualsiasi cosa, persino se manca la carta igienica in bagno”. Le destinazioni dipendono anche dalle condizioni geopolitiche. Come è successo per gli Stati Uniti dopo l’11 settembre. “Le notizie influenzano molto – continua – ma dura poco. Appena cala l’attenzione passa il timore”.

L’Italia resta tra le mete preferite per i viaggi di nozze dei baresi solo in presenza di figli piccoli, così come la scelta delle crociere. Ed infine per l’età media, si va dai 28 ai 35 anni. “Ma non mancano le coppie più anziane – conclude Rita – che sono alle seconde nozze”.