Sognando Parigi: la capitale francese è la meta preferita per il 2024

Per il report “A year in travel by eDreams Odigeo” che ha analizzato il booking e le ricerche effettuate tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, Parigi conquista il gradino più alto del podio delle mete già prenotate dagli italiani per le partenze del prossimo anno, seguita da Londra, Barcellona e Milano.

Parallelamente, nella wish list 2024 dei viaggiatori della Penisola, New York occupa la prima posizione, con Parigi e Bangkok subito dietro. Tra i desideri degli italiani si trovano poi Tokyo e Londra, con Miami che chiude la top 10.

Per quanto riguarda il 2023, invece, le prime tre mete scelte dai nostri connazionali per le proprie vacanze sono state: Milano, Catania e Parigi, con pure Napoli, Palermo e Roma rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto.