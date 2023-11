Bari, a Capurso in scena lo spettacolo teatrale “Universo Donna”

Mercoledì, 22 novembre, alla biblioteca D’Addosio di Capurso, in collaborazione con il Comune, alle ore 20, andrà in scena “Universo Donna” della compagnia teatrale barese “Appunti e Scarabocchi”. Si tratta di uno spettacolo nato ormai da diverso con l’obiettivo di raccontare il mondo delle donne, in tutte le sue sfaccettature, evidenziandone il ruolo che oggi le donne hanno conquistato nella società moderna, tra ostacoli, ma anche tanti traguardi.

“In questa nostra epoca c’è stato un graduale avvicinamento verso la tanto sospirata parità tra uomo e donna – spiega la compagnia – Universo donna vuole evidenziare il nuovo ruolo che la donna ha conquistato nella società moderna. Le donne, che deboli non sono mai state, oggi conquistano traguardi sempre più prestigiosi e dimostrano capacità che fino a pochi decenni fa erano inimmaginabili. Lo spettacolo si articola in una successione di analisi, attraverso sketch sia divertenti e ironici, sia poetici e riflessivi, della condizione della donna di oggi, delle sue conquiste, del ruolo da protagonista che pretende nella società odierna, della attenzione dell’opinione pubblica sempre più schierata al fianco di figure femminili troppo spesso vittime di ingiusta violenza. La messa in scena spazia nel mondo della letteratura: da Shakespeare a Merini, da Bukowski a Gaber, il tutto accompagnata da scelte musicali e momenti coreografici. Rimane sempre centrale, in tutto lo spettacolo, la femminilità, il fascino e la capacità della donna di essere madre, moglie, ma al tempo stesso manager o leader di una società moderna” – concludono.

Il cast è composto da Vito Basiliana, Luciana Girgenti, Susi Rutigliano, Valeria Pistone e Carmen Massoni. Il tecnico luci è Maurizio Della Villa. Musica a cura di Francesca Foti. Scene a cura di Gigi Pazienza. Regia, Vito Basiliana. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.