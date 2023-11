Bari, divani e materassi davanti ai portoni: “Situazione indicibile”

“E’ una situazione indicibile. Non è possibile che io non possa rientrare nel mio portone perché ci sono divani e letti dei senzatetto davanti. Ho chiamato anche le forze dell’ordine”. La denuncia di una residente di corso Italia è stata raccolta da Luca Bratta, presidente del comitato cittadini del primo municipio che da tempo denuncia le condizioni in cui versa corso Italia. Dopo l’installazione delle recinzioni la situazione non è migliorata: i senzatetto si sono spostati sui marciapiedi, dalla parte dei portoni. Creando ancora più disagi ai residenti.

“Ormai da vent’anni l’amministrazione comunale continua a prendere in giro i cittadini baresi, questa è una situazione più volte segnalata ma con nessun interesse da parte dell’amministrazione a risolverlo – spiega Luca Bratta – Nel 2017 è stata deliberata una riqualificazione più volte annunciata ma utilizzata solo per le campagne elettorali. Qui invece la situazione non fa che peggiorare e nessuno fa nulla”.