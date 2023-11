Bari, va a fuoco bici elettrica in pieno centro

In un video, diventato virale, su Tik Tok si vede un uomo mentre cerca di spegnere un incendio scoppiato da una bici elettrica in pieno centro a Bari. Nel video, pubblicato dal “disinformatore”, si nota l’uomo che toglie gli zainetti dal mezzo, salvandoli dalle fiamme. Diversi i commenti, anche di denuncia nei confronti delle persone che non intervengono ad aiutare.