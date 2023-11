Incidente sulla Polignano- Castellana: diversi feriti

Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale tra tre auto sulla provinciale 120 tra Polignano- Castellana, questa mattina. Sul posto il Nucleo Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Monopoli per le planimetrie- i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monopoli – tre Ambulanze del 118 e auto medica. Diversi feriti ospedalizzati al San Giacomo di Monopoli. (foto vivilastrada)