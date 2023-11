La magia del Natale arriva a Giovinazzo, previsti due giorni di eventi

L’atmosfera natalizia è pronta a farsi strada nel Barese, anche a Giovinazzo, dove tra luci, profumi e decorazioni, è prevista l’installazione di un grande albero nella piazza centrale in un evento che, per due giorni, animerà la cittadina rendendola “epicentro” di diversi appuntamenti per grandi e piccini.

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Comune di Giovinazzo, con Wonderland Eventi e l’associazione Xenia, nel segno di ‘Giovinazzo – affacciata sulla bellezza’, brand che rappresenta la città di Giovinazzo in ambito turistico e promozionale, prenderà il via a partire dal 9 dicembre alle 19 proprio con l’accensione dell’albero in occasione di una celebrazione pubblica alla presenza del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito e dell’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli.

Seguirà l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale nella piazza: una struttura gonfiabile con tanti addobbi a tema natalizio in formato maxi. Impossibile non tornare bambini passeggiando tra i 200 metri quadrati di attrazioni, circondati da bastoncini di zucchero giganti, e calpestando la passerella con le impronte di Babbo Natale. A rendere la passeggiata interattiva per i più piccoli sarà la grande igloo con i palloni giganti. Sembrerà di essere nella terra di Babbo Natale, al Circolo polare artico, mentre un cannone artificiale inneverà l’intera piazza.

Sabato si inaugureranno inoltre i mercatini a tema, con tanti oggettini natalizi che resteranno aperti al pubblico anche il 10 dicembre, per una domenica di allegria da passare con tutta la famiglia. Domenica in piazza Vittorio Emanuele rimarrà inoltre attivo il Villaggio di Babbo Natale. “Un’attenzione speciale per i più piccoli per far rivivere l’atmosfera natalizia nella iconica scenografia del villaggio di Babbo Natale, con luci, sorprese e musica! Abbiamo dedicato questa due giorni – 9 e 10 – alle famiglie, e sarà davvero speciale vedere la nostra piazza in festa” ricorda il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. “Si uniranno anche le nostre attività produttive – aggiunge l’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli – e replicheremo la magia della casa di Babbo Natale il 20 dicembre. Abbiamo puntato sulla narrazione del Natale abbellendo i nostri spazi urbani, contando anche sulle iniziative che le nostre associazioni culturali e i commercianti offriranno nell’intero periodo natalizio”. L’evento è ad accesso libero e senza prenotazione.