Morte 17enne a Bari, sequestrato tratto strada incidente

Proseguono le indagini in merito alla morte del 17enne Matteo Cappelluti, deceduto in seguito a un incidente stradale, avvenuto lo scorso 16 novembre, sul quale è stata aperta un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi sarebbe quella dell’asfalto sconnesso che, in un tratto specifico, recentemente interessato dai lavori, avrebbe fatto perdere al ragazzo il controllo del mezzo.

Proprio per questa ragione, in relazione alle indagini e per stabilire se esiste o meno un nesso tra la causa dell’incidente e la strada dissestata, la Procura di Bari ha disposto il sequestro del tratto in cui è avvenuto il sinistro, in corso Alcide De Gasperi. Il tratto risulta attualmente transennato e interdetto al traffico ed è lungo circa una cinquantina di metri.