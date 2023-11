Bari, cantiere a Carbonara: il Comune cerca di salvare il Natale

I lavori relativi all’adeguamento, alla riqualificazione e alla sistemazione delle strade e dei marciapiedi lungo piazza Umberto I, a Carbonara, il cui avvio e rendicontazione dovranno avvenire entro la fine di questo mese per ragioni correlate al finanziamento dell’opera, inizieranno domani, mercoledì 22 novembre, con le attività di cantierizzazione di una parte di spazio pubblico presente lungo il perimetro della piazza.

In particolare i lavori, come già annunciato, interesseranno inizialmente la porzione del lato della piazza da cui dipartono corso Vittorio Emanuele e corso Vittorio Veneto, e più dettagliatamente riguarderanno il marciapiede prospiciente gli edifici, senza alcuna alterazione del senso di percorrenza della viabilità che continuerà ad essere monodirezionale con senso antiorario rispetto alla piazza.

Nello specifico, la cantierizzazione dei lavori sarà circoscritta al tratto che va dalla chiesa del Patronato di Venere, il cui sagrato e il tratto antistante di marciapiede resteranno liberi, all’incrocio con corso Vittorio Veneto: solo in questa zona, che pure resterà aperta al traffico, sarà inevitabilmente interdetta la sosta su entrambi i lati per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, salvaguardando in tutti i casi l’accesso a proprietà private con camminamenti e percorsi predisposti in base all’avanzamento dei lavori. La circolazione stradale resterà conseguentemente invariata, consentendo il passaggio anche ai mezzi pubblici lungo l’itinerario. Per quanto riguarda i restanti tre lati della piazza si potrà quindi continuare a parcheggiare regolarmente le autovetture con le medesime modalità di sosta attualmente in vigore.

Un’ulteriore piccola area riservata allo stoccaggio materiali di cantiere sarà allestita nel largo presente in piazza Umberto I, in corrispondenza della confluenza delle vie Vela, Venezia e Quaranta, nella zona centrale e in adiacenza dello spazio destinato ai cassonetti, presso alcuni degli stalli sosta ivi presenti.

“Questa nuova organizzazione del cantiere accoglie le richieste pervenute da commercianti, residenti e dallo stesso Municipio IV – commenta Giuseppe Galasso – contemperandole all’esigenza di avviare i lavori interessati entro il mese corrente: in questo modo evitiamo che, durante il periodo natalizio, il cuore del quartiere subisca gli inevitabili disagi legati ai lavori, in termini di riduzione di posti auto e di condizionamenti del traffico veicolare, salvaguardando l’esigenza di non scoraggiare gli acquisti in vista delle imminenti festività. Al contempo, risponde alla necessità di far partire gli interventi e la rendicontazione della spesa entro la fine dell’anno, in modo da consentirci l’utilizzo della fonte di finanziamento individuata per realizzare questa importante riqualificazione che completerà il rinnovamento della piazza più importante di Carbonara.

Quindi la circolazione intorno alla piazza resterà invariata fino al 7 gennaio: a seguire partirà una riorganizzazione del cantiere inevitabilmente più impattante, visto che la riqualificazione di piazza Umberto I interesserà il rifacimento di tutti i marciapiedi e la contestuale realizzazione di un nuovo collettore di fogna bianca lungo il perimetro della piazza, intervento con cui contiamo di risolvere il fenomeno del ruscellamento delle acque che si riversano sulla piazza dalle strade a monte, con i disagi che tutti ben conoscono in occasione di precipitazioni piovose anche di media intensità”.