Bari di nuovo sulla tv nazionale: arriva “Il Metodo Fenoglio”

È stata presentata questa mattina alla stampa nella sede Rai a Roma, la nuova e attesa serie tv “Il Metodo Fenoglio” – L’estate fredda– per la regia di Alessandro Casale. A partire da lunedì 27 novembre per 4 serate (2 episodi a puntata), infatti, sarà trasmessa in prima serata su Rai1. Protagonista della fiction, tratta dalla trilogia de “Il Maresciallo Fenoglio” (Einaudi) di Gianrico Carofiglio, è l’attore Alessio Boni, che ricopre il ruolo del maresciallo dei Carabinieri in forza al Nucleo Operativo di Bari, Pietro Fenoglio. Con lui Paolo Sassanelli (Antonio Pellecchia), Giulia Bevilacqua (Serena Morandi), Giulia Vecchio (Gemma D’Angelo), Michele Venitucci (Vito Lopez), Marcello Prayer (Nicola Grimaldi). Nel cast artistico anche Bianca Nappi, Betti Pedrazzi, Gianpiero Borgia, Pio Stellaccio, Francesco Foti, Alessandro Carbonara e Francesco Centorame.

Girata l’anno scorso prevalentemente nella città di Bari (alcune riprese sono state girate anche a Mola di Bari), “Il Metodo Fenoglio” propone il racconto epico di come negli Anni ‘90 la criminalità barese si sia trasformata in una vera e propria mafia negli stessi anni in cui in Sicilia si consuma l’attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte. Bari è il teatro delle vicende in cui si muove il protagonista Fenoglio, maresciallo del nucleo operativo dei Carabinieri, capace di affrontare con senso etico importanti e delicate indagini nei mesi più caldi della lotta alla criminalità organizzata italiana.

Sceneggiato dallo stesso Gianrico Carofiglio con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa, la serie è stata coprodotta da Rai Fiction–Clemart Srl e distribuita da Beta Film, ed è stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Girata prevalentemente nella città di Bari, le riprese hanno coinvolto anche il comune di Mola di Bari. “Il Metodo Fenoglio” è stata girata nel 2022 per 11 settimane, con il coinvolgimento di 28 unità lavorative pugliesi.