Bari, lavori Aqp: sospensione idrica di 10 ore a Picone

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tronco idrico ad integrazione di uno già esistente in via Capruzzi e via Cifarelli. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 24 novembre 2023 nella zona Quartierino del quartiere Picone di Bari, in particolare nelle seguenti vie:

via Giuseppe Capruzzi;

via Cifarelli;

via Albanese;

via Ruggero Bonghi;

via Salvatore Pietrocola;

via Cimmarrusti;

vicolo Delle Murge;

traversa I via Cifarelli;

via Potenza;

via Matera;

via Colapietro;

traversa I via Colapietro;

strada San Giorgio Martire e traverse;

via Giuseppe Sangiorgi;

viale Pasteur;

via Martiri d’Avola;

via Pietro Colletta;

via delle Murge;

via Francesco Chieco.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.