Bari, paura nel quartiere Libertà: colpo al bar Micunco

Paura nel quartiere Libertà. Due malviventi, travisati e armati hanno fatto irruzione nel bar Micunco. I due hanno portato via soldi, sigarette e qualche gratta e vinci. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia che sono sulle tracce dei malviventi. A raccontare l’episodio è la vittima stessa, Nicola Micunco: “Era buio, due persone mi si sono avvicinate e mi hanno fatto entrare nel locale dopo avermi puntato contro l’arma. Con le saracinesche abbassate e la luce spenta hanno preso soldi, sigarette e gratta e vinci e sono andati via”. L’uomo ha annunciato che oggi si presenterà dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. “Purtroppo non è la prima volta che ci accade – ha aggiunto -, e negli ultimi anni episodi di questo tipo sono diventati sempre più frequenti”.