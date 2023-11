Bari, torna l’incubo delle “spaccate”: secondo colpo in 24 ore

Un’altra spaccata a Bari, anche questa volta ai danni di un negozio di parrucchiere che si trova in via Dante. Stando a quanto si apprende i ladri, dopo aver mandato in frantumi la vetrata, sarebbero fuggiti con pochi spiccioli. Da quantificare i danni. Appena 24 ore fa un altro episodio simile si era verificato in via Abate Gimma, in un’attività dello stesso tipo: anche in quel caso i malviventi sono fuggiti via senza bottino dopo aver provocato ingenti danni alla vetrata d’ingresso e distrutto il registratore di cassa.