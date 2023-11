Il nuovo sindaco di Bari? Il “sondaggio” nella piazza della terza età

Idee chiare, ma un po’ confuse. In piazza Garibaldi, la roccaforte della terza età e delle idee espresse senza filtri, c’è un ballottaggio in corso. Un ballottaggio che riguarda il futuro sindaco di Bari. Nella piazza delle terza età, a giocarsela, sono i due amici-nemici di sempre: Antonio Decaro e Michele Emiliano. Nel “mondo” dove tutto può succedere, oltre le leggi e oltre ogni regola politica, sono loro i più quotati. Poi ci sono i soliti diffidenti quelli che “sono tutti uguali” o quelli che “faccio il sindaco” tra una carta sbattuta sul tavolino e una battuta con il compagna di squadra. Insomma tra gli anziani baresi non circolano altri nomi se non il tandem Emiliano-Decaro. Almeno sino ad oggi.