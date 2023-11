Italia Viva Bari a M5s: “Interessati solo a spartizioni ruoli”

“Se ci sono forze politiche che intendono porre veti dapprima sulle primarie, secondariamente sul nome dei candidati sindaci e, infine, sulle forze politiche che debbono partecipare o meno a una coalizione, Italia Viva ne prenderà atto e le conseguenze saranno inevitabili”. Lo dichiara Stefano Franco, presidente di Italia Viva in provincia di Bari, replicando cosi alla richiesta, arrivata ieri dal M5s, di esclusione dei renziani dalla coalizione del centrosinistra per le Comunali a Bari. “Il processo democratico – dice Franco – in qualsiasi luogo e soprattutto in una Città metropolitana come Bari, non deve mai essere messo in secondo piano per la voglia di protagonismo e spartizione di ruoli di alcune forze politiche. Bari e i baresi devono sempre rimanere al centro del dibattito pubblico”. “Con senso di responsabilità – aggiunge – Italia Viva continuerà a dialogare, con i fatti, con tutti gli attori della coalizione provando a far sintesi sulla differenza di vedute consapevoli che le sfide che la città affronterà nel futuro sono sfide impervie che richiedono l’unione di intenti e la volontà di tutti a costruire, e non a distruggere”. “Riteniamo inoltre di estremo valore per la coalizione del centrosinistra la proposta politica riformista in Terra di Bari di Italia Viva e – conclude – se anche disposti a superare le provocazioni del Movimento 5 Stelle, dichiariamo pubblicamente che non intenderemo mettere da parte le nostre idee sul rilancio della città”.