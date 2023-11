Dal giardino incantato al pulmino luminoso: Bari si prepara al Natale

Prende il via il Natale a Bari, sono in fase di installazione infatti le prime luminarie in via Sparano a cura del Comune, ma sono anche tanti i privati che quest’anno hanno scelto di investire per “Illuminare” il Natale del capoluogo pugliese. Diverse le attrazioni previste: dal giardino natalizio con attività ludico-didattiche per i più piccoli, sino a un pullman natalizio, ma non solo.

In particolare sono state accolte alcune proposte, tra queste quella della Mv Living che, al costo di 50mila euro, realizzerà un giardino natalizio in piazza del Ferrarese dove si terranno anche attività ludico didattiche per i piccoli. La ditta Paulicelli invece, con un investimento di 18mila euro, sistemerà ad angolo, tra via Sparano e corso Vittorio Emanuele, degli angeli luminosi. Non è finita qui, con un investimento di 36mila euro, in corso Vittorio Emanuele, in particolare di fronte al palazzo dell’Economia, la Go Up si occuperà di posizionare un pullman natalizio, di circa 5 metri, con struttura in alluminio. Prevista anche la realizzazione di un treno luminoso in via Argiro, ad occuparsene, con un investimento di 14mila euro, sarà Ferrotramviaria. Il treno sarà lungo 3,50 metri per un altezza di 4.70 metri.

Nel frattempo hanno preso il via le installazioni delle luminarie a cura del Comune, si è partiti da via Sparano ma nei prossimi giorni si procederà anche in via Argiro e via Manzoni. Anche quest’anno, così come negli anni precedenti, è previsto l’allestimento di alcune vie e piazze con scenari illuminotecnici. Obiettivo: non solo quello di favorire le attività commerciali, ma anche quello di rendere magica l’atmosfera per i cittadini.

La proposta di aggiudicazione è andata alla Paulicelli srl, società benefit che si occuperà del servizio di allestimento di catene luminose, o luminarie, oltre ad altre installazioni luminose nel centro cittadino di Bari. La gara, indetta su Me.Pa. con le modalità dell’accordo quadro, per la durata di 8 mesi, era rivolta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, abilitati alla voce Servizi/categoria: Servizi di allestimento spazi per eventi. L’aggiudicazione del servizio ammonta a una spesa pari a 200.000,00 euro.