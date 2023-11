Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato nel primo pomeriggio. Ad allertare le autorità un passante che avrebbe notato il corpo in corso della Carboneria. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un senzatetto, di circa 30 anni. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della Scientifica. Sono in corso le indagini.