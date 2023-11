Bari, sul palco contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione delle violenze sulle donne. Per l’occasione, venerdì 24 novembre, alle ore 19.00, la compagnia Tavole Magiche salirà sul palco del Teatro Piccolo di Bari con “Amorevolmente?”, uno spettacolo teatrale che affronta la questione delle diverse forme nelle quali può manifestarsi la violenza contro le donne: da quella fisica a quella più sottile e non meno pericolosa psicologica, inclusa quella della vittimizzazione secondaria, che conduce le donne ad essere incolpate per i soprusi subiti. Elena Cascella e Franco Minervini, che cura anche la regia, reciteranno testi teatrali, racconti e poesie, accompagnati da interventi musico-canori a cura di Patrizia Castronovo e Alberto Fiore. Anche la compagnia di teatro sociale “Il volo dell’Aliante” salirà sul palco con una performance sul tema.

Lo spettacolo è stato realizzato all’interno del progetto “Statemi a sentire”, laboratorio esperienziale di narrazione orale e scritta ideato da Tavole Magiche nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Puglia Capitale Sociale 3.0”. Si avvale della partnership dell’Università Popolare Puglieuropa e dell’Associazione A.N.A.S. Puglia. Collaborano al progetto anche l’Opera San Nicola ODV e l’Associazione culturale Empateya. Il progetto raccoglie le storie narrate da donne e uomini over 60, dando loro l’occasione di esprimersi, di far conoscere le proprie esperienze, i propri ricordi, i propri sogni.