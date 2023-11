Bari, vagava solo in tangenziale: salvato cagnolino. “Adottatelo”

Un cane di taglia piccola è stato recuperato e salvato dalla polizia locale nella giornata di ieri. Il cucciolo, secondo quanto si apprende, vagava solo per la tangenziale quando è stato notato dalla polizia che lo ha salvato non solo per questioni di sicurezza relative al cane, ma anche per la sicurezza degli utenti della strada in transito. Il cane, che si è dimostrato docile, è stato ora affidato al canile comunale autorizzato in attesa di qualcuno che lo adotti.