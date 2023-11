Incidente sulla provinciale 127, muore un’infermiera del Miulli

Una infermiera di 55 anni, Vita Maria Fiore, per tutti Mariella, in servizio nell’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è morta questa mattina per le gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 127, tra Santeramo in Colle e Acquaviva. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso nella struttura ospedaliera in cui lavorava e dove è stata ricoverata in Rianimazione.

Nell’incidente erano coinvolte due auto, una proveniente da Santeramo con a bordo una 50enne e il padre di 76 anni, entrambi feriti, e l’altra dalla parte opposta con la 55enne. I due mezzi si sono scontrati violentemente all’uscita di una curva forse a causa dell’asfalto reso viscido dall’umidità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. La più grave è apparsa subito la 55enne, le cui condizioni erano disperate, che è andata più volte in arresto cardiaco ed è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le ferite, però, erano troppo gravi, e la 55enne è deceduta questa mattina dopo 24 ore di agonia.

