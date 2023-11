Le migliori scuole di Bari: Salvemini e Socrate al top

Il Socrate si conferma il miglior liceo classico, il Salvemini eccelle nella lista dei licei scientifici, il Marco Polo brilla fra gli indirizzi tecnico economici, mentre, il Marconi è al primo posto per le scuole ad indirizzo tecnico-tecnologico. Non cambiano le posizioni quindi secondo anche questa nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma web che orienta famiglie e studenti nella scelta dei percorsi formativi della scuola secondaria in Italia. I dati, alla base dell’analisi, sono stati elaborati dalla ‘Fondazione Agnelli’.

Gli esperti della Fondazione Agnelli hanno scelto di valutare le scuole in base al rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) per tutti gli indirizzi di scuola superiore e anche in base al tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali. C’è infine un terzo indicatore, la percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati.

Nel dettaglio seguono il Socrate nella classifica dei migliori licei classici Il Flacco e il Cartesio di Triggiano. Anche per questi ultimi istituti sono confermate le loro posizioni rispetto lo scorso anno. Rimane invariata anche la classifica dei migliori licei scientifici di Bari. Il Salvemini è seguito infatti come lo scorso anno dal Fermi, Scacchi, Cirillo, Cartesio di Triggiano e Volta.