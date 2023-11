Ligabue ha l’influenza, posticipate le due date a Bari

Luciano Ligabue ha l’influenza, per questo, le date del 24 e 25 novembre previste per il concerto al Palaflorio di Bari, sono state posticipate al 6 e al 7 dicembre. Lo ha annunciato lo stesso cantautore con un messaggio sui social. “Il foniatra ha riscontrato le corde vocali ancora infiammate. Consiglia un periodo di riposo maggiore per poter proseguire tranquilli quando si ripartirà. Ripartiremo lunedì da Reggio Calabria quando saremo tutti a pieno regime” – ha concluso.

Foto repertorio Ligabue ufficiale