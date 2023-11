Molesta bimba di 10 anni per strada, denunciato 17enne

Avrebbe molestato una bimba di dieci anni per strada dopo averla avvicinata con una scusa. Per questa ragione, un 17enne della provincia di Bat, è stato denunciato. A fermare il 17enne sarebbero state le urla di una passante che conosceva la bimba e che, resasi conto di quanto stava accedendo, avrebbe urlato bloccando il ragazzo che è poi salito in sella alla sua bici elettrica mettendosi alla fuga.

Il 17enne è stato identificato e denunciato dagli agenti della polizia di Stato. L’accusa è di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L’episodio risale a più di un mese fa quando la madre della bimba, a cui la piccola ha raccontato nell’immediato quanto accaduto, ha sporto denuncia. Secondo quanto emerso dai racconti della piccola e dei testimoni presenti sul posto, i poliziotti sono riusciti a ricostruire l’identikit del 17enne che è stato poi raffrontato con l’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti in zona. Secondo quanto emerso non era la prima volta che il giovane importunava ragazze e donne del quartiere.

Foto repertorio