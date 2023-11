Spaccate in centro a Bari, Decaro: “Atti di piccoli delinquenti”

“Le forze dell’ordine sono già allertate sulla situazione per circoscrivere il fenomeno ed evitare che le attività economiche diventino bersaglio di questi reati che purtroppo sono atti di persone ai margini o piccoli delinquenti”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro commentando la ripresa delle spaccate in centro: già due attività sono state colpite, due parrucchieri in via Abate Gimma e in via Dante.

“Si avvicina un periodo importante per la vita economica di tanti negozi e tutti dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione per non disperdere il lavoro di tanti mesi”, conclude.