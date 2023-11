Violenza sulle donne, il Senato approva nuovo ddl

È stato approvato all’unanimità, con 157 voti favorevoli, il disegno di legge del governo contro la violenza sulle donne. Il provvedimento, passato all’esame della Camera lo scorso 26 ottobre, è diventato dunque definitivo con il voto in Senato. All’ordine del giorno anche alcuni punti previsti in seguito all’interlocuzione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Shlein con l’obiettivo di contrastare l’acuirsi del fenomeno della violenza sulle donne.

Il Governo si impegna dunque a mettere in campo disegni di legge che intervengano sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica “a completamento della normativa vigente” con l’obiettivo di prevedere tempi più celeri per l’applicazione delle misure cautelari e preventive, incluso il braccialetto elettronico, e corsi di formazione nelle scuole per sensibilizzare al tema.

Foto repertorio