Bari, dai concerti alle sagre: il Natale arriva anche nel Municipio 5

Dai concerti, alle sagre, sino alle attività per adulti e bambini: anche nel Municipio 5 arriva il Natale. Palese e Santo Spirito hanno infatti pubblicato il “Manifesto Unico degli Eventi Natalizi” previsti per il 2023. Diverse le iniziative e le attività previste che prenderanno il via già a partire dal 26 novembre per poi concludersi a gennaio 2024.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo” di Palese, ha subito trovato una grande eco fra le realtà associative del territorio ed è, di fatto, il risultato di un graduale processo di cooperazione fra le associazioni ed i Comitati della zona nord di Bari nato non solo dall’esigenza di fare rete, ma anche di offrire alla cittadinanza un calendario studiato e condiviso. Si parte il 26 novembre con uno spettacolo teatrale nel salone parrocchiale della chiesa di Catino, sabato 2 dicembre sarà invece acceso l’albero di Natale in piazza Magrini a Palese. Il 7 dicembre, a Santo Spirito, si terrà invece il villaggio di Natale, mentre l’8 ci saranno i mercatini natalizi con attività riguardanti l’addobbo dell’albero, oltre al villaggio di Natale e a un concerto (quest’ultimo si terrà nella parrocchia). Il 16 e 17 dicembre invece a Palese si terrà la sagra delle pettole e dei dolci natalizi, previsti anche concerti e attività ludiche. Il 22 dicembre previste attività sia a Palese, in largo Renna, sia a San Pio, dove nella chiesa è previsto un concerto. Previste iniziative anche il 29 e 30 dicembre dove, a Palese, si terrà uno spettacolo teatrale e un concerto. Anche a gennaio sono previsti eventi, con una grande festa finale il 6 gennaio a Palese, dalle 9.30 in poi e a S.Spirito, dalle 19 in poi. Maggiori dettagli nella locandina.

“Spesso, nel passato – evidenziano le associazioni coinvolte – venivano a crearsi degli incidenti diplomatici tra le associazioni poiché venivano organizzati più eventi nell’arco della stessa giornata. Una situazione che non favoriva nessuno e che conferiva l’idea di un territorio non aperto al dialogo. Questa volta, invece, le associazioni interessate si sono sedute attorno ad un tavolo ed hanno concordato insieme la distribuzione gli eventi sull’intero periodo natalizio. Degna di nota anche l’integrazione con gli eventi offerti dal Municipio 5, grazie ad un confronto avuto con l’amministrazione municipale la quale, tra l’altro, elargirà dei contributi in favore delle singole iniziative. L’auspicio è che questo manifesto consegni ai cittadini di Palese e Santo Spirito una visione chiara degli eventi organizzati sull’intero territorio municipale (comprese anche le zone “decentrate” ovvero Macchie, Catino e San Pio) e che, al tempo stesso, possa incoraggiare sempre più un percorso di collaborazione che vada a concretizzarsi anche in altri periodi e contesti dell’anno” – concludono.

Le associazioni coinvolte (sulle cui pagine social è possibile trovare i dettagli dei singoli eventi in calendario) sono Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo, Fratres Palese, Palese Insieme, Associazione Va.Cul.Po., Palese Futura, ASC Terra Nostra, Agorà, The Dream, Futura, Comitato Sagre Santo Spirito, Il lungomare che vorrei, La forza delle donne, ACTES Santo Spirito, Associazione Marinai Santo Spirito.