Bari, in piazza del Ferrarese un giardino natalizio dal 6 dicembre

Piazza del Ferrarese sta per trasformarsi in un magico villaggio natalizio. A partire dal 6 dicembre, il cuore pulsante di Bari ospiterà un incantevole giardino adornato da centinaia di piante naturali e migliaia di luci scintillanti. L’iniziativa è di MV Line, azienda di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con il Comune di Bari, che ha promosso una serie di attività natalizie ludico-didattiche, progettate per intrattenere e coinvolgere bambini e famiglie. Il fulcro di questa oasi invernale sarà la pergola bioclimatica. Nella parte della piazza verso il mare verrà allestito un altro angolo di giardino, che ospiterà in una ulteriore struttura un incantevole presepe animato. La piazza ospiterà come tradizione il grande albero. Appuntamento quindi al 6 dicembre per l’accensione del giardino, dell’albero e l’inizio delle attività. (foto piazza del ferrarese Natale 2022)