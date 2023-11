Entra in casa mentre dorme anziano e tenta furto: arrestato

Nella scorsa notte, i Carabinieri della Compagna di Triggiano, hanno tratto in arresto J. A., cittadino georgiano di 28 anni, indagato per furto in abitazione. L’uomo, approfittando della presenza nell’abitazione del solo proprietario ultra 90enne che stava dormendo, si è introdotto all’interno della casa forzando una persiana. Fortunatamente due vicini di casa, accortisi di quanto stesse accadendo, hanno prontamente richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno sorpreso l’arrestato mentre rovistava gli armadi alla ricerca di denaro e preziosi. Per l’anziano, che non si era accorto di nulla fino all’arrivo dei militari dell’Arma, si è trattato solo di uno spavento mentre per il giovane l’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione presso il carcere di Bari.