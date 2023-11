European Testing Week, a Bari test gratuiti per HIV e HCV

In occasione dell’European Testing Week, a Bari, domani, venerdì 24 novembre, saranno effettuati test salivari a risposta rapida per l’HIV e HCV, in maniera gratuita e anonima. L’appuntamento è dalle ore 19 alle 20, in via Glomerelli (nelle vicinanze del distributore di benzina poco prima dell’incrocio con via Buozzi), e dalle ore 20 alle 21, nei pressi dello stadio San Nicola.

L’Unità di Strada “Care for People”, il servizio finanziato dall’assessorato al Welfare comunale e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., collaborerà con i counselors volontari dell’associazione Cama Lila di Bari per la Settimana europea del Test, la campagna europea che incoraggia i Paesi a unirsi per promuovere il test e la consapevolezza sui benefici della diagnosi precoce dell’epatite C e dell’HIV.

È molto importante, infatti, giungere precocemente alla diagnosi, in quanto la conoscenza del proprio stato sierologico consente un accesso immediato alle cure, offrendo la possibilità di mantenere una buona qualità di vita, sino a poter giungere alla condizione di non rilevabilità o non trasmissibilità della patologia. Prima di effettuare il test si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: l’esito del test verrà consegnato dopo 20 minuti dalla somministrazione.

Gli operatori, inoltre, forniranno informazioni sull’infezione, sulle modalità di trasmissione e sui comportamenti utili a prevenirla. Lo screening HIV e HCV sarà accompagnato da colloqui di counselling prima e dopo il test per promuovere l’informazione sulla salute in merito a queste infezioni. Non è richiesta prenotazione, i test saranno gratuiti. Per informazioni: unitadistrada@coopcaps.it.