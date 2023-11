Incidente causò tre morti a Bari, indagato conducente

Chiuse le indagini nei confronti del 30enne alla guida dell’auto a bordo della quale, la sera dell’11 dicembre del 2022, morirono tre giovani, Elisa Buonsante, Michele Traetta e Sara Grimaldi. L’incidente, in particolare, avvenne all’altezza di Modugno, sulla statale 96. Nell’impatto rimase ferito anche un quarto ragazzo, Giovanni Sforza.

Il 30enne risulta attualmente indagato per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi. In particolare, secondo gli inquirenti, il ragazzo provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano che avevano rallentato il proprio transito per permettere ad un autobus di immettersi in corsia. L’auto del giovane, secondo quanto emerso, viaggiava a 120 km orari, in un tratto di strada in cui il limite consentito è di 50. Nella manovra, l’auto, una Mini, si sarebbe schiantata contro l’autobus finendo la sua corsa contro un muro di cemento armato. Nell’impatto persero la vita i tre giovani e un quarto rimase ferito.