L’Università incontra la scuola: laboratori allo Zingarelli di Bari

Il giorno 24 novembre dalle 16:00 alle 19:00 l’Istituto Comprensivo “Nicola Zingarelli” accoglierà presso la propria sede le Università, le associazioni e gli Enti di ricerca della città. I professori e gli esperti realizzeranno attività e laboratori di divulgazione rivolti agli studenti delle classi terze e agli alunni di classe quinta delle scuole primarie del territorio. “Sarà un’occasione per “allargare i confini” delle nostre aule e per alimentare nei ragazzi la curiosità e l’amore per il sapere”, spiega la dirigente Manuela Baffari.

I LABORATORI PREVISTI