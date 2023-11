Bambini a lezione di emozioni, a Bari l’incontro

Un laboratorio per guidare i bambini nel riconoscere le emozioni di base (felicità, amore, rabbia, tristezza, paura) e parlare di quali sono i comportamenti adeguati di risposta e quali no. Attraverso il gioco e il dialogo, si punterà sull’emozione dell’amore e l’esperienza della corporeità, per riconoscere i limiti dello spazio personale educando al consenso. Un momento di incontro guidato per far sentire i nostri figli a proprio agio nella costruzione del proprio benessere interiore.

Appuntamento il 𝟮𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳-𝟭𝟵 con “𝗥𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼-𝗮𝗺𝗶𝗮𝗺𝗼𝗰𝗶” un incontro di educazione affettiva per bimbi e bimbi 8-10 anni con le 𝘥𝘰𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘚𝘪𝘭𝘷𝘢𝘯𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘥𝘪 𝘦 𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭𝘢 𝘙𝘰𝘴𝘢 𝘗𝘪𝘦𝘳𝘪𝘯𝘪 presso Imago Plus (via Altamura, Bari). L’evento è gratuito e su prenotazione