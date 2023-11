Bari dice no alla violenza sulle donne: corteo in centro

E’ partita da piazza Cesare Battisti, nel centro di Bari e di fronte all’università Aldo Moro, la manifestazione organizzata da Zona Franka, Link Bari e Unione degli studenti Bari in vista della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, che si celebra domani. L’obiettivo è “fare rumore contro il sistema patriarcale che opprime le nostre vite, che non ci permette di auto determinarci e di scegliere liberamente sui nostri corpi”, spiegano gli organizzatori. Gli studenti vogliono ricordare Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, e ribadire che “i femminicidi che si susseguono rapidamente nel nostro Paese: non sono fenomeni isolati che avvengono per mano di mostri, ma il frutto di una educazione e cultura patriarcale e violenta, che continua a riprodursi”.

Cinquemila secondo gli organizzatori i partecipanti. “107 femminicidi nel solo 2023: numeri inaccettabili che richiedono un’immediata presa di posizione della politica e delle istituzioni”, concludono gli organizzatori.