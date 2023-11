Bari-Venezia, Marino: “Siamo motivati”; Vanoli: “Servirà personalità”

Conferenza stampa pre-gara per il tecnico del Bari, Pasquale Marino. L’allenatore biancorosso ha presentato la partita contro il Venezia, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di serie B: “Avversario importante che ci porta tantissimi stimoli e motivazioni per far bene e per farci capire quanto siamo migliorati. In queste due settimane abbiamo lavorato sugli errori commessi nell’ultima partita, anche se sono cose che nel calcio posso capitare. Dobbiamo cercare di trasformare la rabbia per i 2 punti persi in energia positiva”.

Il tecnico dei galletti si è soffermato anche sul prossimo calciomercato invernale: “Nelle prossime partite valuteremo il da farsi per capire come migliorare l’organico. Ci sarà sicuramente qualche uscita, ma c’è tempo per parlare di mercato, ora dobbiamo concentrarci sulle partite”.

Marino ha fatto anche il punto sui singoli: “Acampora ha avuto la febbre ed è tornato ad allenarsi solo oggi. Mentre Frabotta e Edjouma hanno recuperato. Non verranno convocati Faggi e Morachioli alle prese con vari acciacchi. Anche Maita ha avuto l’influenza ma si è ripreso, così come Benali che da quindici giorni si sta allenando bene. Cercheremo di alternarli”.

Queste, invece, le dichiarazioni pre gara di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia : “Troveremo un Bari agguerrito che avrà voglia di fare una partita importante. L’avvio di campionato difficoltoso era nelle aspettative visto come si è chiusa la passata stagione, abbiamo avuto difficoltà anche noi l’anno scorso. Come tutte le cose alla fine ha pagato un allenatore come Mignani che, secondo me, ha fatto cose straordinarie, ma questo è il calcio. Evidentemente la dirigenza del Bari ha ritenuto necessario dare una scossa. Per Marino, parla il curriculum. Giocare al San Nicola non è semplice, occorre esaltare la personalità, sapendo soffrire in undici. Credo che Sibilli sia l’ago della bilancia del loro modulo con i suoi movimenti, mentre in difesa hanno grande esperienza e sono ben strutturati. Il Bari è una squadra importante, servirà coraggio ma soprattutto personalità”.