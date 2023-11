Black friday, occhio alle truffe: i consigli della Postale

Il Black Friday con le sue offerte è un periodo estremamente fertile per il consumarsi di truffe ai danni dei consumatori resi vulnerabili dalla corsa all’acquisto del prodotto più conveniente e maggiormente scontato. Da qui i consigli della polizia postale per evitare di incorrere in truffe:

– Utilizzare una connessione sicura: preferire la rete di casa, evitando di procedere agli acquisti navigando su reti WiFi aperte.

– Avvalersi di siti affidabili: verificare l’uso del protocollo https; controllare con attenzione che la URL sia corretta e che sul sito siano presenti le informazioni necessarie alla sua identificazione. Buona prassi è leggere le recensioni di altri clienti sul rivenditore e sul prodotto.

– Diffidare di offerte estremamente vantaggiose. il metodo più utilizzato dai truffatori è proporre occasioni imperdibili inviando e-mail e messaggi che inducono la vittima a raggiungere l’annuncio cliccando su link allegati. Verificare le offerte direttamente sul sito ufficiale evitando di utilizzare i link o QRcode suggeriti nel messaggio.

– Prestare attenzione al metodo di pagamento: prediligere l’uso di una carta di credito prepagata con una ricarica dell’importo necessario all’acquisto.

Per informazioni scrivi a: www.commissariatodips.it