A Bari un torneo di calcio femminile a scopo benefico

E’ stato rinviato a domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 9, il quadrangolare di beneficenza di calcio a 7 – categoria under 12, che vedrà sfidarsi le società professionistiche della Ssc Bari Women, Santo Stefano Modugno, Pink Nfortitudo Grottaglie e la Asd Futsal Carovigno, organizzato nel centro sportivo ‘Mundial Football’ di Bari Torre a Mare.

Il torneo è organizzato dall’Agebeo e dall’Associazione di genere socio educativa e culturale “Cucciolo”, in collaborazione con la Uisp ed è patrocinato dalla Figc -Lega Nazionale Dilettanti Comitato di Bari e dal Municipio 1 di Bari. La manifestazione sportiva mira a mettere in risalto la figura della donna calciatrice, in modo da valorizzarla come merita, sin dai primi passi nei settori giovanili.

L’associazione Agebeo, nasce dalla volontà di un padre di voler creare qualcosa per il prossimo, dopo la dipartita del piccolo Vincenzo, a causa della leucemia, che lo ha colpito all’età di 16 anni portandolo via all’affetto dei suoi cari. Da qual momento il papà, nonchè presidente di Agebeo, Michele Farina, ha deciso di voler mantenere la promessa fatta al figlio di costruire il “Villaggio dell’accoglienza 30 ore per la vita Agebeo”. Un villaggio concepito per dare la possibilità a numerose famiglie, l’ospitalità necessaria durante il doloroso percorso di cura dei propri figli ricoverati presso il centro pediatrico oncologico del Policlinico di Bari.

Nel corso della manifestazione sarà presente uno stand di gadget Agebeo, utile alla raccolta fondi per continuare la costruzione del “Villaggio dell’accoglienza Agebeo” e sarà attivata una lotteria di beneficenza tra i presenti, con premio due palloni da calcio donati dalla Figc. Inoltre, sarà illustrato il percorso fatto dal momento della posa della prima pietra all’interno del suolo confiscato alla mafia ove sta sorgendo il Villaggio, tra le altre finanziato dall’Associazione “30 ore per la vita “, da fondi comunali e regionali.