Bari, al parco Maugeri flashmob contro la violenza sulle donne

“La “Libertà” di dire NO”. Flashmob contro la violenza sulle donne al parco Maugeri del quartiere “Libertà”.

Nasce da una idea di Grazia Caporusso, presidente del consiglio genitori dell’istituto comprensivo “Perone-Levi” con il supporto della rappresentante Chicca Cascione, questa iniziativa volta alla sensibilizzazione di un tema quale quello della violenza sulle donne, oggi sentito e celebrato da tutti alla luce dell’immane tragedia di Giulia Checchettin, ma che andrebbe sostenuto e amplificato tutto l’anno.

“La scuola – si legge in una nota – che educa le generazioni future, ha un ruolo fondamentale nell’insegnamento dei valori cardine quali il rispetto, la gentilezza, il dialogo; così come i genitori che, con esempi pratici quotidiani all’interno della famiglia e dei rapporti interpersonali, hanno la responsabilità di essere da esempio costante per i propri figli”.

Ed è per questo che genitori, corpo docente, rappresentanti delle istituzioni e residenti, si sono ritrovati al parco dedicato proprio ad una donna quale Maria Maugeri, fermandosi alle 16:30 per un minuto gridando il loro NO! fermo e deciso ad ogni forma di sopruso e violenza.

Grazia Caporusso: “Ho due figli di 15 e 9 anni, come mamma cerco di insegnare loro il rispetto e l’educazione verso il prossimo, ma vivo anche la preoccupazione di una società a volte malata e violenta; mi sono sentita quindi in dovere di fare qualcosa per dare una speranza ai miei figli, per migliorare nel mio piccolo le cose. Ecco allora questo momento di condivisione e sensibilizzazione che ha trovato la disponibilità dell’Assessora Paola Romano che ringrazio personalmente, la preside Donida Lopomo, la maestra Rosa Grazioso e tutti i genitori che con la loro presenza hanno dato un segnale forte in un quartiere dove ancora è vivo il ricordo del femminicidio della dottoressa Paola Labriola”.